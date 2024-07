Gespräch mit Michael Forster Das plant der neue Homburger Oberbürgermeister

Bürgermeister Michael Forster ist sichtlich gelöst an diesem Morgen beim Treffen mit unserer Zeitung im Rathaus. Die Stichwahl um den Posten des Homburger Oberbürgermeisters hat der CDU-Politiker deutlich gewonnen. Doch die vergangenen Monate waren anstrengend, gibt er zu. Wahlkampf parallel zum Job ist nicht ohne. Er wird ein paar Tage Urlaub machen, dann geht es direkt weiter. Am 11. Juli steht die konstituierende Sitzung des Homburger Stadtrates an. Dann ist er natürlich wieder zurück, offiziell wird er am 1. Oktober sein Amt als OB antreten und dann auch in das entsprechende Büro umziehen.