Debatte um Logistiker in Homburg : CDU wartet auf Infos zu Fiege-Anbindung

Homburg Dass die Logistik-Firma Fiege Logistik am Zunderbaum mittels Ampel an die B 423 angebunden werden könnte, sorgt weiter für Diskussionen.

Die CDU-Fraktion im Homburger Stadtrat appelliert nun, zunächst die konkreten Planungen zur Anbindung der Firma Fiege an die Bexbacher Straße (B 423) abzuwarten, bevor bereits jetzt pauschale Kritik hieran geübt werde. Das hatte die FWG getan (wir berichteten). Für die Vorplanung zur Anbindung von Fiege an die Bexbacher Straße sei grundsätzlich der Landesbetrieb für Straßenbau in Abstimmung mit der Firma zuständig, teilt die CDU-Fraktion mit. Für die konkrete Ausgestaltung müsse diese Vorplanung dem Stadtrat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

Kritische Prüfung

„Wir werden die von der Firma Fiege und dem Landesbetrieb vorgelegten Planungsunterlagen zur Anbindung an die B 423 sehr kritisch prüfen. Sollte eine Anbindung in Form einer Ampelanlage, die den Verkehr von der Firma Fiege in beide Fahrtrichtungen, also in Richtung Innenstadt sowie in Richtung Bexbach auf die B 423 leitet, vorgeschlagen sein, wird die CDU-Fraktion im Stadtrat dem nicht zustimmen. Eine solch massive Unterbrechung des Verkehrsflusses wäre den Homburger und insbesondere den Erbacher Bürgerinnen und Bürgern nicht zuzumuten“, wird der Fraktionsvorsitzende Michael Rippel in der Mitteilung zitiert.