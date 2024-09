Kurioses aus dem Standesamt in Homburg Bräutigam geht kurz vor der Trauung „auf die Toilette“ – und kommt nicht wieder

Im Jahr 2024 haben sich in Homburg bereits 94 Paare das Ja-Wort gegeben. In den vergangenen Jahren waren es jeweils rund 160 Eheschließungen. Klassisch beliebte Monate oder Jahreszeiten gebe es nicht mehr. Viele Paare richteten sich nach Kennenlerntagen, dem Trautermin der Eltern oder nach Geburtstagen. Von Dienstag bis Freitag kann man sich in Homburg trauen lassen. Am Montag müsse das Standesamt verstärkt Sterbefälle und Geburten bearbeiten.