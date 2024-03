Anmeldezahlen im Überblick Das sind die beliebtesten Schulen in Homburg, Bexbach und Kirkel

An vielen weiterführenden Schulen wird es im kommenden Schuljahr mehr neue Fünftklässlerinnen und -Fünftklässler geben als in den Vorjahren. Nach den Anmeldezahlen, die zum Wochenbeginn feststanden, wechseln mindestens gut 600 derzeitige Viertklässler auf ein Gymnasium oder eine Gemeinschaftsschule in Homburg, Bexbach und Kirkel. Saarlandweit musste in manchen Schulen sogar ausgelost werden, wer aufgenommen werden kann. Das war im Saarpfalz-Kreis etwa an der Mandelbachtalschule so, ist auch auf deren Internetseite zu lesen.