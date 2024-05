Neues Geschäft in der Innenstadt Prominenter Leerstand in der Saarbrücker Straße in Homburg ist Geschichte

Lena Todorović-Schmitt ist eine erklärte Homburgerin. „Ich will hier gar nicht weg“, gesteht die 36-Jährige. Es sei einfach eine „superschöne Stadt“, nicht zu groß und mit viel Potenzial. Sie ist hier zur Schule gegangen, zunächst in die Hohenburgschule, die damals noch geöffnet war, später in die Robert-Bosch-Schule. Erst für ihr Fachabitur und die Ausbildung wechselte sie in andere Städte. Sie denke, dass man die Leute durchaus nach Homburg locken könne, etwa durch die Märkte oder auch den Musiksommer. „Da gehe ich selbst gerne hin.“