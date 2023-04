Große Pläne für Homburg Neues Stadtquartier in Homburg geplant

Ja, das könnte der große Wurf für Homburgs Stadtentwicklung werden: Wo seit Monaten die alte DSD-Industriebrache abgerissen wird, will die Neunkircher Ferraro-Gruppe als Eigentümerin des Geländes in einigen Jahren ein komplett neues Stadtviertel errichten. „Coeur“ nennt sich das Projekt, zu Deutsch also „Herz“.