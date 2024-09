Ortsratswahlen Erste Sitzungen der Ortsräte in Homburg: Misstöne, Überraschungen und Einigkeit

Warum gibt es in einigen Orten in Homburg gewählte Gremien und in anderen nicht? Die Frage muss sich niemand mehr stellen, denn es wurden jetzt bekanntlich überall im Stadtgebiet Ortsräte gewählt, Ortsvertrauenspersonen gehören der Vergangenheit an. Die aus der Geschichte bedingte Zweiteilung hat der Stadtrat beendet.