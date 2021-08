Von alten Sehenswürdigkeiten und einem besonderen Wirtshaus : Homburg als Reiseziel im 19. Jahrhundert

Blick auf Homburg im 19. Jahrhundert: In den ersten Reiseführern für die Pfalz wurde die Stadt aus unterschiedlichen Blickwinkeln vorgestellt. Foto: Martin Baus​

Homburg Vor knapp 200 Jahren erschienen erste Fremdenführer, die auch die heutige Kreisstadt erwähnten. Es ging etwa um das Waisenhaus, natürlich Schloss Karlsberg und ein damals auch bei der Hautevolee ganz besonders beliebtes Gasthaus.

Von Martin Baus

„Eine Stunde vor Homburg gewinnt die Gegend einen anziehenderen Charakter, rechts gegen den Glan dunkle Laubwälder, links an den Höhen ein schöner Birkenhain, der Hof im Königsbruch, der Weiler Sanddorf an den Höhen, dabei der einstige Park mit den Resten des Karlsbergs und von da an ein roter Bergrücken, der plötzlich jäh abstürzt und das Städtchen Homburg am Saume einer größeren Fläche zeigt. Homburg liegt schön an seinem Schloßberg, der als der äußerste Vorsprung der Sickinger Höhe weit in das grüne Wiesenland sich ausstreckt. Es ragt besonders stattlich hervor die 1840 erbaute katholische Kirche in ihrem massiven Gestein. Ehemals war hier ein Franziskanerkloster, dessen Gebäude in eine Bierbrauerei umgewandelt sind. Das Städtchen hat Fabriken, große Gewerbstätigkeit und ist vorteilhaft für den Verkehr gelegen …“:

Nette Worte findet der Autor dieser Zeilen für Homburg und seine Umgebung, wie er sie aus eigener Anschauung um die Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte. Sie stammen von August Becker, dem 1828 im vorderpfälzischen Klingenmünster geborenen Schriftsteller. Sein Buch „Die Pfalz und die Pfälzer“ war ausdrücklich als „Reiseführer“ konzipiert – und als es 1857 erschien, tatsächlich einer der ersten „Ciceroni“, in dem auch die heute saarpfälzische Region berücksichtigt wurde.

Reiseliteratur, wie sie heutzutage im Buchhandel regalweise zu jeder denkbaren Region rund um den Globus zu finden ist, steckte damals noch in den Kinderschuhen. Fernreisen in alle Welt waren das Privileg wagemutiger Abenteurer und ansonsten Zukunftsmusik, Urlaub ohnehin ein Fremdwort und selbst Ausflüge in die engere Heimat eine seltene Ausnahme. Wer unterwegs war, ging zu Fuß, benutzte allenfalls die Kutsche oder auch das Pferd. Erst als die Eisenbahn aufkam, änderte sich das Mobilitätsverhalten. Gleichwohl erschienen in dieser Zeit die ersten Fremdenführer, so dass durchaus von beginnender Reiselustigkeit ausgegangen werden kann.

Speziell für die Pfalz, die seit 1816 zwar zum Königreich Bayern gehörte, aber gerade deswegen auch in besonderem Maße eine starke eigene Identität entwickelte, erschienen in jener Zeit gleich mehrere derartige Bücher. Den Anfang hatte der katholische Pfarrer Michael Frey gemacht, dessen vierbändiger „Versuch einer geographisch-historisch-statistischen Beschreibung des

kön. Rheinkreises“ 1836 in Speyer erschien. 1838 zog sein protestantischer Kollege Friedrich Blaul nach und veröffentliche seine „Träume und Schäume vom Rhein“. Mit Blaul persönlich bekannt war Karl Geib aus Lambsheim, der 1841 sein „Reise-Handbuch durch alle Theile der königlich-bayerischen Pfalz“ herausgab. Fast 400 Seiten umfassend, war die Veröffentlichung zudem mit zahlreichen Karten ausgestattet. Während Geib größten Wert auf sachliche Akribie legte und sämtliche Orte erwähnte, setzte Friedrich Blaul ganz essayistisch auf die Schilderung persönlicher Eindrücke und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Michael Frey ist das Homburger Waisenhaus, das der Zweibrücker Herzog Christian IV. für Homburg gestiftet hatte, besonders erwähnenswert. 1759 bereits seien „allda 109 arme Kinder verpflegt“ worden. Die Einrichtung, die im ehemaligen französischen Militärhospital untergebracht war und aus der die Hohenburgschule hervorging, „hatte auch die Bestimmung, leichtfertige Mädchen und fremde, starke Bettler in abgesonderte Lokale zur Bestrafung und Besserung aufzunehmen“. Die Stadt Homburg selbst, deren Einwohnerzahl Frey auf 3041 beziffert, liege „über der Erbach und an der Pariser Straße, lagert sich anmuthig an eine östliche Höhe, welche über Hügel weit hinwegblickt und auf ihrem Gipfel die Trümmer der berühmten Veste dieses Namens trägt“.

Friedrich Blaul hingegen setzt seinen Schwerpunkt auf Schloss Karlsberg bzw. das, was davon noch übrig war. Dabei gönnt er seiner Phantasie freien Auslauf und versetzt sich tranceartig in die barocken Zeiten zurück: „Man glaubt, große Linden- und Kastanienalleen zu sehen und meint, jeden Moment müsse ein Hirsch sein stattliches Geweih über den Zaun erheben und neugierig nach der Straße herüberschauen“. Es sei ihm gewesen, als müsse er weiße Statuen durch das tiefe Grüne schimmern sehen und dazwischen „Frauengestalten in der Nymphen- und Schäfertracht der achtziger Jahre“. Aber auch auf die Stadt selbst kommt Blaul zu sprechen und lobt dabei den „Karlsberger Hof des Herrn Zott“ über den grünen Klee. Dieses Gasthaus in der damaligen Hauptstraße (heute Saarbrücker Straße in etwa gegenüber der Einmündung der Gerberstraße) sei nicht nur von Reisenden „frequentirt“, sondern sehr gerne auch von „nahen Zweibrückern“. Mit ironischer Note verweist der Pfarrer darauf, dass die Zweibrücker „Advokaten, Notäre und Geschäftsleute, also die Männer aus den gebildeten Ständen und die Vornehmen“, anstatt sonntags zur Kirche zu gehen lieber den zweistündigen Weg nach Homburg auf sich nehmen, „wo man gern in Gesellschaft bei Zott im Karlsberger Hof zu Mittag speist“. Übrigens: Schon Napoleon soll knapp 30 Jahre zuvor gern in diesem Wirtshaus eingekehrt sein.

Dass Homburg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch sehr von Landwirtschaft dominiert war, schildert schließlich Karl Geib in seinem „Reise-Handbuch“. Es werde Ackerbau und Viehzucht betrieben, aber auch vielerlei Gewerbe und einige Manufakturen vermerkt er. Die Landschaft um Homburg sei „größtentheils bergig, und es finden sich mehrere rauhe und sandige Stellen, weshalb auch, trotz dem Fleiße des Landmannes, die Fruchtbarkeit nicht sehr groß ist“. Hauptprodukte seien Korn (Roggen), Hafer und Kartoffeln, auch werde Torf im großen Moor nahe der Stadt gegraben. „Nebstdem sieht man schöne Wiesen, und die Pferde-, Schaf- und Rindviehzucht hat guten Fortgang“.

Erst französisches Militärhospital, dann Waisenhaus und Besserungsanstalt für „leichtfertige Mädchen“, schließlich Schulhaus: Vielfältige Nutzungen prägen die Geschichte der Hohenburgschule. Foto: Martin Baus

Die Ruinen von Schloss Karlsberg waren auch nach dessen Zerstörung 1793 ein beliebtes Ziel von sonntäglichen Ausflügen – wie hier etwa die „Grotte“ des Schwanenweihers. Foto: Martin Baus

Überregional einen guten Ruf hatte der Gasthof „Karlsberg“ in der heutigen Saarbrücker Straße (rechts): In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm sogar die Zweibrücker Hautevolee den Weg nach Homburg auf sich, um sonntags hier das Mittagessen einzunehmen. Foto: Martin Baus