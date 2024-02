Ärger vor Stadtratssitzung Homburger Parteien wollen Resolution gegen Rechts – AfD reagiert mit Unterlassungsaufforderung

Am Freitag gingen in Homburg 600 Demonstranten gegen Rechtsextremismus auf die Straße. An diesem Donnerstag soll eine gemeinsame Resolution von SPD, Grünen und FDP im Stadtrat für Vielfalt und Toleranz werben – dagegen will die AfD-Fraktion mit einer Unterlassungsaufforderung vorgehen.

Foto: Thorsten Wolf