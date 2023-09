Prominente Autorinnen und Autoren in Homburg Hom-Buch klingt noch eine Weile nach

Mit Désirée Nosbusch ging es direkt nach den Sommerferien los, mit Jörg Bong war es noch lange nicht zu Ende. Beim Lesefest „Hom-Buch“ folgte sieben Tage lang ein Höhepunkt dem nächsten. Daran könnte man sich durchaus gewöhnen, doch es ist eben ein kompaktes in sich stimmiges Format, das diesmal eine Woche lang die Stars der Branche nach Homburg brachte. Das Organisations-Team um Veranstalter Hans-Joachim Burgardt hatte sich die Latte selbst ziemlich hoch gelegt: das Beste vom Besten sollte geboten werden. Sie können sich nun zufrieden zurücklehnen: Die Säle waren richtig gut gefüllt, die Stimmung hervorragend, das Publikum sehr zufrieden. Und alles wartet gespannt, was die nächste Auflage so bringt.