Doppelmord mit Verbindung ins Saarland Holocaust-Überlebender Shlomo Lewin fiel Neonazi zum Opfer – Mord jährt sich zum 43. Mal

Er überlebte die Shoah – und fiel doch dem deutschen Naziterror zum Opfer: Am 19. Dezember 1980 wurden der Rabbiner Shlomo Lewin und seine Partnerin Frida Poeschke um 19 Uhr in ihrem Bungalow in Erlangen von einem Neonazi erschossen. Nach einer kurzen Phase bundesmedialer Aufmerksamkeit geriet die antisemitische, rechtsterroristische Tat so gut wie in Vergessenheit. Ebenso wie die Verbindungen eines der Mordopfer ins Saarland – denn Shlomo Lewin unterrichtete einst als Volksschul- und Religionslehrer im Saargebiet, unter anderem an der jüdischen Schule in Homburg.