Projekte in Bexbach und Homburg : Zuschuss für Hallen-Abriss und Umbau altes Rathaus

Homburg/Bexbach 5,8 Millionen Euro aus Städtebauförderung und Investitionspakt gehen an Kommunen im Saarpfalz-Kreis.

Bund und Länder unterstützen beim Ausbau nachhaltiger städtebaulicher Strukturen mit speziellen Programmen. Insgesamt stehen dafür in diesem Jahr rund 29 Millionen Euro für 43 Gesamtmaßnahmen zur Verfügung, heißt es aus dem Ministerium. Und davon profitieren auch Projekte in Homburg und Bexbach. „Die Zuteilungsschreiben an die Kommunen werden in den nächsten Tagen mein Haus verlassen“, verspricht Bauminister Klaus Bouillon. Auf deren Grundlage würden die Kommunen in die Lage versetzt, Anträge für konkrete Einzelmaßnahmen zu stellen.

Zusätzlich fördern der Bund und das Saarland die Kommunen mit zwei Zusatzprogrammen. Die Städte und Gemeinden im Saarpfalz-Kreis erhalten so in diesem Jahr insgesamt rund 5,8 Millionen Euro. Mit diesem Geld werden etwa in Bexbach der Abriss der Höcherberghalle, in Homburg der Ausbau des alten Rathauses am Marktplatz zum Begegnungszentrum und in St. Ingbert die Errichtung des Schülerforschungs- und Technikzentrums auf der Alten Schmelz unterstützt.