Tad Williams liefert Vorgeschichte zu seiner Osten-Ard-Trilogie : Leckerbissen für Fantasy-Fans

Homburg Tad Williams liefert die Vorgeschichte zu seiner Osten-Ard-Trilogie

Der Amerikaner Tad Williams ist bei Fantasy-Fans eine Größe. In einem Atemzug mit J. R.R. Tolkien wurde er schon genannt, „Game of Thrones“-Erfinder George R. R. Martin bezeichnet ihn immer wieder als seine Inspirationsquelle. Das liegt neben seiner Science-Fiction-Serie „Otherland“ auch an Williams grandioser „Osten-Ard“-Reihe, die er zwischen 1988 und 1993 verfasst hat und die „Herr der Ringe“ ähnelt. Ein Königreich mit vielen Völkern, eine finstere Bedrohung durch die geheimnisvollen Nornen (ähnlich den Elben), ein Jugendlicher als Held wider Willen und mit dem Sturmkönig Ineluki ein Bösewicht, der wieder zu alter Macht gelangen will. Seit 2017 arbeitet Williams an einer Nachfolge-Reihe, die das Schicksal der alten Helden und des Landes einige Jahrzehnte später behandelt.