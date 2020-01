Hörbuch-Kritik : Schnappschüsse einer zerfasernden Gesellschaft

Homburg Das Berlin der Weimarer Republik vor der Nazi-Machtergreifung steht im Mittelpunkt des atmosphärischen Hörspiels „Leb Wohl, Berlin“ nach den Romanen von Christopher Isherwood. Der Stoff, aus dem auch das Musical „Cabaret“ entstand, ist sehr hörenswert umgesetzt.

In genau dieser Epoche ist auch „Leb Wohl, Berlin“ angesiedelt, die Hörspielaufarbeitung von Christopher Isherwoods (1904-1986) autobiographischen Erfahrungen. Der englische Schriftsteller verarbeitete seine Zeit im Berlin der späten 1920er und frühen dreißiger Jahre in den zwei kurzen Romanen „Mr Norris steigt um“ (1935) und „Goodbye to Berlin“ (1939), die später unter dem Titel „The Berlin Stories“ veröffentlicht wurden. 1951 hatte am Broadway ein darauf basierendes Theaterstück Premiere, das die Grundlage für das Musical „Cabaret“ war, das sich bis heute auf den Bühnen der Welt behauptet.

Isherwood, in seiner Zurückhaltung glänzend gemimt von Christopher Nell, beschreibt, wie er in einer Pension in der Nollendorfstraße in Berlin wohnt, die die liebenswerte und etwas schrullige Fräulein Schröder („Herr Ischihwuuh“) leitet. Die Menschen in der Stadt verschließen die Augen vor der drohenden Katastrophe und feiern sich um den Verstand, während im Hintergrund der Szenerie bereits die Nazis aufmarschieren. Immer wieder werden Szenen geschildert, in denen ihre Schläger Passanten niederprügeln – und keiner einschreitet. Außer seinen Erfahrungen mit Bowles beschreibt Isherwood auch seine Beziehungen zur reichen jüdischen Erbin Natalia Landauer und deren Cousin Bernhard Landauer. Für ihn stand Wilfrid Israel Pate, der ein Traditionskaufhaus in Berlin leitete.