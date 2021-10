Diebstahl in Einöd : Hochwertige Mountainbikes geklaut

Mehrere hochwertige Mountainbikes wurden in Einöd gestohlen. Foto: dpa/lby Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb/Marcus_Führer

Mehrere hochwertige Mountainbikes wurden in der Zeit von Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitag, 11 Uhr, aus einem Fahrradladen in der Hauptstraße in Einöd gestohlen. Es handelt sich dabei um Räder der Marken „Giant“ und „Yeti“.

Wert: über 40 000 Euro. Die Täter sind bislang unbekannt.