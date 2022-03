Soldatengrab in Homburg : Historische Grabstätte in Homburg wurde neu bepflanzt

Homburg Bereits im Sommer 2020 hatten Theo Langner und Klaus Friedrich vom Historischen Verein für Homburg und Umgebung gemeinsam mit Michael Emser und Frank Wimmer vom Stadtarchiv sowie dem städtischen Gärtnermeister Stephan Landwehr den historischen Friedhof in der Friedhofstraße in Homburg auf Vordermann gebracht.

Besonders kümmerten sie sich um das Kriegerdenkmal, das an den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 erinnert, und die Grabstätte für die in diesem Krieg gefallenen Soldaten aus Homburg in direkter Nachbarschaft zum jüdischen Friedhof. So wurden Gras, Büsche und Sträucher entfernt, die den Blick auf die Grabstätte versperrten.