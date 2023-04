Fete de la musique in Homburg Jugendbeirat ruft zu einem Hiphop- und Rap-Contest auf

Wer sich mit einem Auftritt an der „Fête de la musique“ beteiligen möchte, kann sich noch bis zum 2. Juni bei der Homburger Kulturgesellschaft anmelden. Am besten funktioniert die Anmeldung per E-Mail an achim.mueller@homburg.de. Selbstverständlich ist auch eine postalische Anmeldung an die Homburger Kulturgesellschaft, Am Forum 5, 66424 Homburg möglich.