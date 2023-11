Elektronische Beats in der Galerie Johannsen in Homburg Hip-Hop-Klänge in der Kunstgalerie

„Die Lichter gehen aus, und die Beats gehen an.“ Mit diesen Worten eröffnete Christian Weick am Freitagabend eine ganz besondere Veranstaltung in der Galerie von Julia Johannsen: Zum zweiten Mal nach 2020 versammeln sich Beatmaker aus der Region in den Ausstellungsräumen in der Saarbrücker Straße in der Homburger Altstadt, um elektronische Beats zu bauen, zu präsentieren und zu diskutieren.