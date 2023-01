Bereits rund 270 000 Euro Spenden : Hilfskonvoi auf dem Weg nach Lemberg

Anke Rehlinger und Landrat Theophil Gallo trafen sich mit Professor Peter Theiss bei der Dr.-Theiss-Naturwaren-GmbH in Homburg, von wo aus Güter in die Ukraine geschickt werden. Foto: Oliver Dietze

Homburg Etwa 270 000 Euro haben die Menschen im Saarpfalz-Kreis bisher für die Ukrainerinnen und Ukrainer gesammelt. Davon wurden viele Hilfsgüter finanziert. Nun ist erneut ein Lkw mit Spenden unterwegs in das Kriegsgebiet.

In der zweiten Januarwoche hat sich erneut ein Hilfskonvoi vom Gelände der Dr.-Theiss-Naturwaren-GmbH Richtung Lemberg in der Ukraine aufgemacht. Das teilt der Saarpfalz-Kreis mit. Die gemeinschaftliche Hilfe für die Ukraine aus dem Saarpfalz-Kreis findet auch die Anerkennung von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, die die Aktivitäten des Saarpfalz-Kreises mitverfolgt und den unmittelbar bevorstehenden Transport spontan nutzte, sich gemeinsam mit Landrat Theophil Gallo ein persönliches Bild vom Umfang der seit Kriegsbeginn in der Ukraine stattfindenden Transporte zu machen.

Nicht zuletzt unterstützt auch das Land das Spendenkonto „Ukraine-Hilfe“ mit 20 000 Euro, eine Kooperation von Saarpfalz-Kreis, der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Saar und Spohns Haus.

Rund 270 000 Euro sind bisher für die vom Angriffskrieg Russlands betroffenen Menschen in der Ukraine von Bürgern der Region gespendet worden, wovon viele Hilfsgüter finanziert werden konnten. Kurz vor Weihnachten fuhr ein Laster in den Rajon Lemberg. Er brachte unter anderem Taschenlampen, Powerbanks, Batterien, Autobatterien, Solarlampen, ein größeres Diesel-Stromaggregat sowie 15 kleinere Aggregate zum Partnerkreis Lemberg. Gleichzeitig wurden Medikamente und haltbare Lebensmittel eingekauft und an die Caritas Lwiw versendet.

Für die Lieferung in der vergangenen Woche wurden 15 Paletten mit Schlafsäcken, Campingliegen, Camping-Gaskochern und wieder aufladbaren Batterien gepackt. Des Weiteren wurde ein älteres Diesel-Stromaggregat des Saarpfalz-Kreises über die Firma „A6 Fahrzeugbau Jung“ verladen. Vor Ort wird sich die ukrainische Wohltätigkeitsstiftung „Hope.UA“ um die Verteilung der Hilfsgüter zugunsten der Zivilbevölkerung kümmern. Der Bedarf ist hier infolge der systematischen Zerstörung der Infrastruktur und in dieser Jahreszeit besonders hoch.

„Die Hoffnung auf ein schnelles Ende von Putins Krieg in der Ukraine ist klein. Solidarität und Hilfsbereitschaft für die Ukrainerinnen und Ukrainer sind aber nach wie vor riesig. Im Saarland halten wir schon immer besonders zusammen – wir helfen uns gegenseitig, und wir helfen denen, die unsere Hilfe brauchen, auch über unsere Landesgrenzen hinweg. Ich danke dem Saarpfalz-Kreis und der Dr.-Theiss-Naturwaren-GmbH – als Land unterstützen wir die tolle Aktion von Herzen gerne“, sagte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger laut Mitteilung.

Hilfstransporte bedürfen der professionellen Logistik. Diese und die passende Infrastruktur stellten von Beginn an die Firma Theiss Naturwaren zur Verfügung, wodurch sie stets ein schnelles Handeln ermöglichte. Für die Gesamtorganisation der Transporte agieren Theiss-Mitarbeiter und Violetta Frys, Leiterin der Stabsstelle für Europa-, Partnerschafts- und Fördermittelangelegenheiten beim Kreis, seit Monaten Hand in Hand erfolgreich zusammen. Landrat Gallo betonte: „Die Hilfsbereitschaft war und ist überwältigend. Wir konnten nicht nur zahlreiche Hilfsgüter entsenden, sondern auch Signale des Mitgefühls und der Solidarität, die von unschätzbarem Wert sind für die Menschen in der Ukraine, wenn nicht sogar überlebenswichtig. Ich danke allen Spenderinnen und Spendern, die auf sehr großzügige Weise ihre Solidarität mit unseren ukrainischen Freundinnen und Freunden bekundet haben und es uns dadurch erst ermöglichten, eine umfangreiche Unterstützung zu leisten. Auch gilt mein Dank der Firma Theiss und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich stets auf bemerkenswert unkonventionelle, aber natürlich sehr professionelle Weise einbringen.“

Professor Peter Theiss sieht in der Unterstützung eine Selbstverständlichkeit und brachte es beim Vor-Ort-Termin auf den Punkt: „Wir sind froh, dass wir ein erfolgreiches Unternehmen haben und helfen können. Wir, Giuseppe Nardi und ich, sind stolz auf dieses leistungsfähige Team.“