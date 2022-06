Hilfsgüter aus Homburg kommen in die Ukraine : Post-Hilfe beim Spendentransport

Fahrer Uwe Wäschke (rechts), ein waschechter Berliner, hatte ein waches Auge auf die sichere Beladung seines Lkw mit den von den Maltesern gesammelten Hilfsgütern. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Das Transportunternehmen hat einen Laster zur Verfügung gestellt, mit dem Hilfsgüter aus Homburg ins Krisengebiet kamen. Zustande kam das auf „saarländische“ Art.

„Alles drin? Alles drin!!“ Man konnte Jan Huber, dem Stadt- und Kreisbeauftragten der Malteser in Homburg, am Mittwochnachmittag seine Freude deutlich ansehen. Der Grund: Endlich war es gelungen, die restlichen, von den Maltesern im Auftrag der Stadt im März gesammelten Hilfsgüter für die Ukraine auf den Weg zu bringen.

Einen ersten Teil der Sachspenden hatte man schon unmittelbar im Anschluss an die Sammelaktion in Zusammenarbeit mit der Ukraine-Hilfe des Saarpfalz-Kreises in Richtung polnisch-ukrainische Grenze auf die Straße gebracht (wir berichteten). Da der Lkw dieses Transports aber schon recht voll war, blieben viele Hilfsgüter am Sammelort, dem Musikpark Homburg, erstmal liegen. Darunter hochwertige Ausstattung wie Krankenbetten, Rollstühle, Rollatoren, Gehhilfen und einiges mehr. Ein eigentlich angekündigter, weiterer Transport sei dann aber ausgeblieben, so Jan Huber.

Doch manchmal fügen sich die Umstände auf eine Art und Weise, die man vor allem im Saarland immer wieder erlebt: Jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der etwas braucht, was ein anderer hat. Und das war die Stunde von Tanja Friedrich aus Püttlingen. Sie hatte über Facebook einen Aufruf für Hilfsgüter für die Ukraine gestartet. Den hatte Manfred Rippel, der Ortsvertrauensmann von Bruchhof-Sanddorf, gelesen. Und da er wusste, dass die Malteser noch viele Sachspenden im Musikpark vorrätig hatten, stellte er den Kontakt zwischen Friedrich und Huber her.

Das Ergebnis: Am Mittwochabend stand ein ziemlich großer und vollständig leerer Lkw der Post AG samt ebenso großem und leerem Anhänger vor dem Homburger Musikpark. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum die Deutsche Post AG hier aktiv wurde. Die Antwort darauf gab Tanja Friedrich am Rande der Verladeaktion. „Mein Mann Thomas ist Standortleiter der Post AG in Saarbrücken.“ Über diesen Weg sei es gelungen, einen großen Lkw für den Transport der Homburger Hilfsgüter zu bekommen, die Geschäftsleitung des Logistik-Unternehmens in Saarbrücken habe direkt ihre Unterstützung zugesagt.

Solche Hilfen zu organisieren, das ist für die Friedrichs nichts Neues. Schon in der Ahrtal-Hilfe engagierten sich die beiden zusammen mit „Meckenheim hilft“, einer von Ehrenamtlichen organisierten Sammel- und Verteilstelle für Hilfsgüter in der Nähe von Bonn. Und „Meckenheim hilft“ ist natürlich auch in der Ukraine-Unterstützung aktiv. Eben Meckenheim war dann auch die erste Station des Lastwagens mit den Hilfsgütern aus Homburg. Tanja Friedrich: „Dort übernehmen Mitarbeiter der Post AG Bonn die Sachspenden, laden sie in einem Haribo-Lkw und fahren auch selbst mit in Richtung Ukraine.“

Knapp eine Stunde lang dauerte es, bis der Musikpark leer und der Lkw samt Anhänger nahezu komplett voll war. Dass es so zügig vonstatten ging, lag neben dem Anpacken von Mitgliedern der Malteser auch daran, dass zahlreiche Mitarbeiter der Post AG aus der Niederlassung Saarbrücken die Hände kreisen ließen – so die Abteilungsleiterin Verkehr Christine Bosse, der Abteilungsleiter Stab Markus Bauer, Fuhrpark-Verwalter Adrian Kiefhaber, die Mitarbeiterinnen Cindy Bach und Carmen Urnau von der Schwerbehinderten-Vertretung und Stefan Hunsicker vom Betriebsrat. Alle zusammen sorgten gemeinsam mit den Maltesern dafür, dass die Hilfsgüter aus Homburg endlich ihren Weg in die Ukraine nahmen.

Heimlicher Star des Nachmittags war aber unbestritten Uwe Wäschke, der Fahrer des großen Lasters. Er manövrierte das riesige Gefährt samt Anhänger gekonnt und auf einen Rutsch die alles andere als üppige Einfahrt zum Musikpark herunter. Da kam so mancher Helfer ins Staunen.

Was sowohl Christine Bosse als auch Markus Bauer im Gespräch mit unserer Zeitung klar machten: sich in dieser Weise zu engagieren, gehöre zur Unternehmensphilosophie der Post AG. „Wir sehen natürlich, dass das, was in der Ukraine passiert, eine humanitäre Katastrophe ist. Und wenn wir als Unternehmen als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung etwas zur Linderung beitragen können, dann tun wir das natürlich sehr gerne. Und wir sind auch sehr froh, dass wir Mitarbeiter haben, die sich für solche Hilfsprojekte begeistern und sich in ihrer Freizeit auch dafür engagieren“, erläuerte Bosse die Hintergründe.

Dass sie auch bei diesem Einsatz vom Arbeitgeber ihres Mannes unterstützt werden würde, da habe sie keine Bedenken gehabt, so Tanja Friedrich. Immerhin habe sie von dieser Seite schon bei der Ahrtal-Hilfe Unterstützung erfahren. Dass dies nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel sei, das erklärte Markus Bauer. „Wir werden vom Unternehmen dazu ermutigt uns auch in unserer Freizeit bei sozialen Projekten zu engagieren.“ Hier unterstütze die Post AG dann mal finanziell, mal mit Logistik – wie im Fall der von den Maltesern gesammelten Hilfsgüter.

Nach der Verladeaktion hatten Tanja Friedrich, Manfred Rippel, Jan Huber, Thomas Friedrich, Markus Bauer und Christine Bosse allen Grund für Zufriedenheit. Foto: Thorsten Wolf

Auch der Kreisbeigeordnete Hans-Jürgen Domberg von den Grünen packte am Mittwoch mit an. Foto: Thorsten Wolf