Aktion gegen Geschäftsschließungen : Am Montag ruft Homburger Einzelhandel symbolisch um Hilfe

Am Montag ruft Homburger Einzelhandel symbolisch um Hilfe

Homburg Der Homburger Einzelhandel ruft um Hilfe und tut dies am Montag, 7. Dezember, mit einer speziellen Aktion. Wie Thorsten Bruch, der zweite Vorsitzende des Gewerbevereins Homburg ankündigt, würden viele Geschäfte in Homburg zwischen 16 und 17 Uhr ihre Schaufenster verdunkeln, die Beleuchtung ausschalten und den Betrieb für eine Stunde einstellen.

Einschränkungen für Bürger und Gewerbetreibende in den unterschiedlichsten Lebenslagen

fehlender Umsätze durch fehlende Kundenfrequenz in der Innenstadt von einer existenziellen Bedrohung für die Homburger Kaufmannschaft gesprochen werden.

Durch die seit Wochen (und auf unbestimmte Zeit verlängerte) geschlossenen Gastronomie, fehlende Weihnachtsmärkte in der Adventszeit, bestehende Kontaktbeschränkungen für die Bevölkerung sowie Höchstgrenzen bei dem Zutritt zu den Geschäften sei „ein massiver Verlust an Kunden und somit auch an Umsatz festzustellen“. Auch würden diese Umsätze nach Lockerung der Beschränkungen nicht nachgeholt werden können. Bruch: „Diese Umsätze werden zum Nachteil der Homburger Kaufmannschaft einfach auf den Onlinehandel übergehen“.