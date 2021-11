Nach Ankündigung von Verdi : Heute 24-Stunden-Streik: Universitätsklinikum in Homburg muss Operationen verschieben

Sie seien wütend und verärgert: Die Mitarbeiter des Universitätsklinikums des Saarlandes wollen laut Verdi ab Dienstag für 24 Stunden streiken. Ein Überblick, welche Auswirkungen der Streik in Homburg auf die Patienten hat.

Der von der Gewerkschaft angekündigte 24-Stunden-Streik am Universitätsklinikum in Homburg wird auch Auswirkungen auf Patienten haben. Wie die Klinik auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung mitteilt, werde mit „Einschränkungen im Dienstbetrieb“ gerechnet. Eine Notfallversorgung sei allerdings gewährleistet.

Hintergrund des Streiks sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. „Die Kolleginnen und Kollegen werden sich als Dank für ihre gefährliche Arbeit in der Pandemie nicht mit einem Reallohnverlust abspeisen lassen. Wir wollen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen ein Plus von 300 Euro“, sagt der für das Gesundheitswesen zuständige Fachbereichsleiter bei Verdi, Frank Hutmacher. Der Streik am UKS beginnt am Dienstag um 6.00 Uhr und endet am Mittwochmorgen um 5.59 Uhr.