Kostenpflichtiger Inhalt: Herzwoche in Homburg : Ist das Herz in Not, muss es schnell gehen

Bürgermeister Michael Forster als Hausherr, Professor Michael Böhm und Evelyne Schmitt von der Deutschen Herzstiftung (von links) zeichneten verantwortlich für das Homburger Herzseminar. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Um den plötzlichen Herztod ging es in einem sehr gut besuchten Seminar im Homburger Forum.

Es war der 28. Juni 2019, als eine Nachricht Deutschland schockte: Mit nur 47 Jahren verstarb die bekannte Schauspielerin Lisa Martinek. Als Ursache war schnell der so genannte „Plötzliche Herztod“ identifiziert. Eben der war in diesem Jahr das Thema des Herzseminars, als Teil der bundesweiten Herzwoche, am Montagabend im Homburger Forum, einer jährlich stattfindenden Gemeinschaftsveranstaltung der Deutschen Herzstiftung und des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS) in Homburg in Zusammenarbeit mit der Stadt. Wie in den Jahren zuvor präsentierte sich der große Sitzungssaal des Forum dabei bestens besucht.

In seiner Einführung schilderte Professor Michael Böhm, der Direktor der Klinik für Innere Medizin III des UKS, was genau es mit dem plötzlichen Herztod grundsätzlich auf sich hat. Er war sich dabei sicher: „Das heutige Thema ist etwas ganz Besonderes.“ So sei der plötzliche Herztod eine ausgesprochen häufige Todesursache – die vor allem die Angehörigen wie der Schlag treffe, so Böhm. Zum Hintergrund: In Deutschland sterben pro Jahr rund 100 000 Menschen am plötzlichen Herztod, akuter Auslöser ist oft eine massive Herzrhythmusstörung, so das Kammerflimmern, Ursachen sind entsprechende Vorerkrankungen wie Herzmuskel-Entzündungen oder koronare Herzerkrankungen.

Info Ansprechpartner bei der Herzstiftung. Die Deutsche Herzstiftung ist die unabhängige Patientenorganisation der „Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung“. Die Stiftung richtet jährlich die Herzwoche aus, in diesem Jahr mit dem Thema „Bedrohliche Rhythmusstörungen: Wie schütze ich mich vor dem plötzlichen Herztod?“ Ansprechpartnerin der Herzstiftung im Saarland ist die ehrenamtliche Beauftrage Evelyne Schmitt.

Böhm unterließ es nicht, die Zuhörer des Herzseminars auch mit drastischen, bewegten Bildern auf das Thema zu fokussieren. So als er eine kurze Aufzeichnung eines Spiels aus der zweiten spanischen Fußball-Liga zeigte, bei dem einer der Spieler am plötzlichen Herztod verstarb. Böhm zeigte auch auf, was in einem solchen Falle zu tun sei: schnellstmögliche Herzmassage bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. „Die meiste Verzögerung entsteht dann, wenn Beteiligte sich erst lange fragen, was der Betroffene denn hat. Da wird ein Kopfkissen unter den Kopf gelegt und all so Sachen. Ich hab schon auf der Straße reanimiert, da hatte der Betroffene schon zwei Gläser Wasser neben sich stehen – war aber klinisch tot. Es geht um Schnelligkeit!“ Dies sei darin begründet, dass es nur darum gehe, den Patienten am Leben zu halten und die Sauerstoffversorgung des Hirns so lange wie möglich sicher zu stellen – um Hirnschädigungen zu vermeiden.

Eben dieses Thema der Reanimation griff Privatdozent Dr. Christian Ukena, der Leiter der Rhythmologie an der Klinik für Innere Medizin III, in seinem nach Böhm folgenden Vortrag auf.

Ukena erläuterte zu Beginn die Ursachen, die zum plötzlichen Herztod führen können. Hier lenkte Ukena auch den Blick auf prominente Opfer, so auch auf die eingangs genannte Lisa Martinek. Er verglich zudem die Häufigkeit dieser Todesursache mit anderen, so sei in 45 000 Fällen Lungenkrebs verantwortlich, in 17 000 Brustkrebs, es gebe 20 000 tödliche Unfälle und 300 Morde in Deutschland pro Jahr. Damit sei der plötzliche Herztod mit 100 000 Fällen jährlich eine sehr häufige Ursache. Auslöser, wie Ukena erläuterte, sei ein so genanntes Kammerflimmern, seltener eine kompletter Herzstillstand.

Wie bereits in den vergangenen Jahren erfreute sich das Herzseminar am Montagabend überaus großer Publikums-Nachfrage. Foto: Thorsten Wolf