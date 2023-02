Kinder lernen noch zu Hause : Einöder Schule am Dienstag noch ohne Heizung

In der Grundschule Einöd war die Heizung auch am Dienstag noch defekt. Foto: Thorsten Wolf

Einöd Die Einöder Grundschüler müssen weiter von zu Hause aus lernen – auf jeden Fall noch am Mittwoch, 1. März. Das wurde den Eltern per Brief mitgeteilt. Das liegt daran, dass die Heizung in dem Gebäude weiter nicht funktioniert, deshalb ist es in den Klassenzimmern sehr kalt.

Die Anlage war in der vergangenen Ferienwoche kaputtgegangen. Da sie nicht direkt repariert werden konnte, mussten die Kinder zum Wochenbeginn nach Rücksprache mit der Schulaufsicht erst einmal ins „Lernen von Zuhause“ wechseln (wir berichteten). Es waren aber Notgruppen eingerichtet worden, diese wurden in den elektrisch beheizbaren Containern untergebracht, die wegen Platzmangels auf dem Schulhof stehen.