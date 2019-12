An der Richardstraße : Alte Heizöltanks einfach in den Wald geworfen

Unbekannte haben alte Heizöltanks illegal im Wald entsorgt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Unbekannte haben drei größere Altöltanks aus Kunststoff illegal im Wald entsorgt. Das teilt die Polizei jetzt mit. Bekannt geworden sei dies bereits Mitte November, wann genau die Tanks in das Waldgebiet an der Verlängerung der Richardstraße in Richtung B 423 geworfen wurden, sei nicht bekannt.

Die Richardstraße ist wegen Baumaßnahmen schon länger gesperrten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.