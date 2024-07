Musiksommer in Homburg Erfolgreiches Heimspiel für die Uni-Bigband

Im April wurde das Lebenswerk von Professor Rudolf „Rudi“ Bock gewürdigt, indem ein Saal der Anatomie nach ihm benannt wurde. Neben seinen Verdiensten in der Medizin kam auch das kulturelle Engagement zur Sprache: Bock hatte nämlich vor etwa 40 Jahren die Uni-Bigband mitgegründet und Jahre später auch den Homburger Jazzfrühschoppen mitinitiiert. Kein Wunder also, dass es sich der 85-Jährige nicht nehmen ließ, am Samstagmorgen „seiner“ Band zuzuhören. Die gastierte nämlich auf dem historischen Marktplatz bei eben diesem Jazzfrühschoppen.