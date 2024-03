Mitgliederversammlung Heimatverein: Vorsitzender Altherr hört nach 20 Jahren auf

Gustl Altherr hielt in der Versammlung auch Rückschau auf jene 20 Jahre, in denen er dem Verein vorstand. In diese Zeit fielen die Gründung des Burg- und Schlossmuseums, die Erneuerung der Fußböden im Burgsaal und in den Museumsräumen, das Anbringen eines Handlaufs an der Treppe von der Burg zur Weiherpromenade, die Präsentation von Kunstausstellungen parallel zu Strandfest und Weihnachtsmarkt, die mittlerweile zwölf Hubertusmärkte sowie 28 Tagesfahrten und 25 mehrtägigen Studienreisen zu Zielen zwischen Mittelmeer und Ostsee, Flandern und Prag. In diesem Sommer ist die Provence das Ziel.