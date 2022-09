Die Geschäftswelt in Homburg soll gestärkt werden : Heimatshoppen soll mehr Kunden bringen

Auf der „Heimat-shoppen“-Tour am Aktionsfreitag machten Homburgs Bürgermeister Michael Forster (links), IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thomé (Zweiter von rechts) und Wirtschaftsförderin Dagmar Pfeiffer (rechts) auch Station in der Genusswelt „Kaju‘s“ von Jürgen Kasterka (Zweiter von links). Foto: Thorsten Wolf

Homburg Mehr als 50 Geschäfte in Homburg nehmen in diesem Jahr an der Aktion teil, die bis Jahresende läuft, und zu der ein Gewinnspiel ausgelobt ist.