Aktionstage im Homburger Handel : Stadt will örtlichen Handel durch mehrere Maßnahmen stärken

Homburg Die „Heimat shoppen“-Aktionstage im September sind bereits seit Jahren in Homburg fester Bestandteil der Marketingmaßnahmen des Amtes für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing mit Sitz im Rathaus.

Wer wird die Homburger „Heimat shopper“-Familie 2022? Das Stadtmarketing sucht die „Heimat shopper“-Familie 2022. Der Startschuss fällt mit den „Heimat shoppen“-Tagen am Freitag, 9. September. Bis zum 31. Dezember sind dann alle Haushalte aufgerufen, vor Ort in Homburger Geschäften einzukaufen und die Kassenbons zu sammeln. Wer nach Ende der Aktion durch Vorlage der Kassenbons (ab einem Einkaufswert von 20 Euro) die meisten Einkäufe in Homburg nachweisen kann, wird zur „Heimat-shopper-Familie 2022“ gekürt und gewinnt einen Geschenkgutschein im Wert von 300 Euro, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Die zweitplatzierte Familie erhält einen Gutschein im Wert von 200 Euro, 150 Euro gibt es für den Drittplatzierten. Bei der Aktion darf übrigens nur vor Ort eingekauft werden, es gelten keine Online-Bestellungen bei örtlichen Händlern.

Bundesweite Aktion auch in Homburg : Wo Amazon und co. an Grenzen stoßen

Wie kann man mitmachen? Einfach vom 9. September bis Silvester die Kassenbons (ab 20 Euro Einkaufswert) aller Einkäufe in Homburger Geschäften sammeln und bis zum 10. Januar beim Stadtmarketing unter Angabe der Gesamtanzahl vorlegen. Die Original-Kassenbons können entweder nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon (0 68 41) 10 14 09 persönlich abgegeben oder per Post gesendet werden an: Kreisstadt Homburg, Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Am Forum 5, 66424 Homburg. Eine Rückgabe der Kassenbons an die Teilnehmer ist bei persönlicher Abholung ab dem 1. Februar möglich. Weitere Infos und Teilnahmebedingungen können unter www.homburg.de und dem Button „Heimat shoppen“ nachgelesen werden.