Geschenk des Hegerings Höcherberg : Ein Hirschgeweih für die Gustavsburg

Bernhard Feichtner (rechts) stellte das Hirschgeweih zur Verfügung, das von Hegeringleiter Ralf Junker (Zweiter von rechts) im Beisein von Landrat Dr. Theophil Gallo (Mitte) an Gustl Altherr und Jürgen Schäfer (links) vom Verkehrsverein Jägersburg übergeben wurde. Foto: Karl-Heinz Weckler

Jägersburg Ein großes Hirschgeweih wird künftig über dem Eingang des Wohntraktes der Gustavsburg daran erinnern, dass das historische Ensemble einst als Jagdschloss der Herzöge von Pfalz-Zweibrücken und im 19. Jahrhundert als Forsthaus gedient hat.

Die prächtige Jagdtrophäe eines „ungeraden Zehnenders“ war vom damalige Kreisjägermeister Reinhold Feichtner, der im vergangenen Jahr verstarb, erlegt und von seinem Sohn Bernhard Feichtner, der ebenfalls lange Jahre Kreisjägermeister war, dem Hegering Höcherberg überlassen worden. Dessen Leiter Ralf Junker übergab nun im Beisein von Landrat Theophil Gallo das Hirschgeweih an den Heimat-, Kultur- und Verkehrsverein Jägersburg, vertreten durch den Vorsitzenden Gustl Altherr und dessen Stellvertreter, Ortsvorsteher Jürgen Schäfer. Das Geweih wird rechtzeitig zum Hubertusmarkt angebracht, der am Sonntag, 3. November, zum zehnten Mal vom Verkehrsverein in Kooperation mit dem Ortsrat Jägersburg ausgerichtet wird. Die Schirmherrschaft übernehmen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, Landrat Theophil Gallo und Homburgs Bürgermeister Michael Forster.