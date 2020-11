Wegen Formfehlern : Haushaltsabstimmungen für 2014 und 2015 mussten wiederholt werden

Homburg Das Bemühen der Homburger Verwaltung, fehlerfrei zu arbeiten, wirkte sich auf die Tagesordnung der letzten Stadtratssitzung aus. Eine Rolle spielten die vor Gericht aufgearbeiteten Vorgänge rund um die früheren Oberbürgermeister Karlheinz Schöner (CDU) und Rüdiger Schneidewind (SPD).

Was war passiert? Die Nicht-Entlastung von Schneidewind zum Haushalt 2015 durch den Stadtrat fand erst diesen September statt. Da hatte es Wirbel gegeben, weil Grünen-Rat Winfried Anslinger über fragwürdige Mietverträge in der Lappentascherstraße gesprochen hatte, die das Rechnungsprüfungsamt im Kommentar zum Haushalt aufgegriffen hatte. In dem Komplex ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft (wir berichteten). Anslinger wurde das Rederecht entzogen, weshalb er eine offenen Brief an Pascal Conigliaro (SPD) formuliert hatte, der bei dem Tagesordnungspunkt die Sitzungsleitung übernommen hatte. In der Folge war aufgefallen, dass die Abstimmung über beide Haushalte ungültig war. Im Dezember 2019 (zum Haushalt 2014) hatten mit Raimund Konrad und Axel Ulmcke zwei ehrenamtliche Beigeordnete widerrechtlich mitgestimmt. Im September (Haushalt 2015) ebenfalls Konrad.