Open-Air in Homburg Knallharte Klänge in der Innenstadt

Homburg · Nach der Klassik am Samstag hatten die Metalrocker am Sonntag die Bühne auf dem Christian-Weber-Platzes für sich. Der Auftritt der Metallica-Tribute-Band kam sehr gut an.

20.08.2024 , 17:00 Uhr

SAD-Bandgründer Mattia Montin sorgte mit Leadgesang und Rhythmusgitarre am Sonntag für echtes Metallica-Feeling. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf