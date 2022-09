Handball-Oberliga : Mit weiter weißer Weste an der Tabellenspitze

Saulheim Handball-Oberliga: Homburg feiert deutlichen Auswärtssieg.

Steffen Ecker fand nach dem dritten Saisonspiel am Samstagabend nur lobende Worte für die Leistung seiner Mannschaft. Der TV Homburg hatte beim 35:16 (16:7)-Auswärtssieg vor rund 150 Zuschauern im Ritter-Hundt-Zentrum bei der SG Saulheim in allen Bereichen überzeugt. Mit dem souveränen Sieg übernahm der Titelanwärter mit nun 6:0-Punkten Platz eins der Tabelle der Handball-Oberliga, punktgleich vor der HSG Rhein-Nahe Bingen.

Am kommenden Samstag, 20 Uhr, wird der TV Homburg bei der HSG Nahe-Glan in Meisenheim sein drittes Auswärtsspiel in Folge absolvieren. Am Samstag, 8. Oktober (18.30 Uhr) sind die Homburger dann wieder in der heimischen Robert-Bosch-Schulsporthalle gefordert. Dann trifft der TVH mit Drittliga-Absteiger Sportfreunde Budenheim auf den wohl ersten großen Prüfstein in dieser Saison.