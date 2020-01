Fußball-Stadtmeisterschaft in Homburg : Der FCH II will seinen Titel verteidigen

ERBACH Die Schiedsrichter-Gruppe Homburg richtet von Freitag bis einschließlich Sonntag wieder mehrere Hallenfußball-Turniere im Erbacher Sportzentrum aus.

Doch zunächst einmal gilt die gesamte Aufmerksamkeit den Hallen-Stadtmeisterschaften und den vielen Rahmenturnieren. Den Auftakt dieser Großveranstaltung bildet am Freitag ab 17 Uhr ein D-Jugend-Blitzturnier. Am Start sind: FC Palatia Limbach I, JSG Wattweiler-Saarpfalz, SG SF Walsheim (Gruppe A), SG Erbach, FC Homburg und FC Palatia Limbach II (Gruppe B). Das Finale ist für 18.50 Uhr vorgesehen. Ab 19.30 Uhr folgt das Walter-Eisel-Gedächtnisturnier der Schiedsrichter-Gruppen. Dabei wollen die Unparteiischen der Gruppen Homburg, St. Ingbert, Höcherberg, Blies und Neunkirchen unter Beweis stellen, dass sie gut mit dem Fußball umgehen können. Die letzte Partie im Modus „Jeder gegen Jeden“ beginnt um 21.18 Uhr.

Um 14 Uhr beginnt dann der Höhepunkt der dreitätigen Veranstaltung. Bei den Aktiven wird der Nachfolger des Titelverteidigers FC Homburg II gesucht. Die Teilnehmer sind: SpVgg. Einöd-Ingweiler, SG Erbach, TuS Lappentascherhof, SV Kirrberg (Gruppe A), SV Beeden, FC Homburg, SV Bruchhof-Sanddorf, SV Reiskirchen (Gruppe B), SV Genclerbirligi Homburg, SV Schwarzenbach, FSV Jägersburg und SC Union Homburg (Gruppe C). Die Vorrunde endet um 19.39 Uhr mit der Begegnung zwischen dem SV Schwarzenbach und dem SC Union Homburg. Ans Eingemachte geht es dann am Sonntag ab 14 Uhr in der Zwischenrunde. Dafür qualifiziert sind die jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten sowie die beiden besten Gruppendritten. Das Halbfinale beginnt um 18.10 Uhr. Um 19.30 Uhr wird dann im mit großer Spannung erwarteten Finale der neue Homburger Fußball-Stadtmeister ermittelt.

„Wir haben an den drei Tagen ungefähr 65 Helfer im Einsatz – etliche davon sind an zwei oder sogar noch mehr Diensten beteiligt. Außerdem pfeifen 27 Kollegen“, erklärt Daniel Schmitz. Er ist der Obmann der Schiedsrichter-Gruppe Homburg und der Vorsitzende des Fördervereins der Schiedsrichter-Gruppe Homburg. Am Freitag ist der Eintritt frei. Am Samstag und Sonntag kostet die Tageskarte jeweils drei Euro. Außerdem ist ein Zweitages-Ticket für fünf Euro erhältlich. Schmitz hofft insgesamt auf „über 1000 Zuschauer“. Bei den Aktiven seien der FSV Jägersburg, SV Schwarzenbach und Titelverteidiger FC Homburg die Favoriten auf den Turniersieg. Hinzu käme noch „meist eine Überraschungsmannschaft“.