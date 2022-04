Kritik am Russland-Geschäft : Jetzt trifft es auch Dr. Theiss: Darum landet Homburger Firma in der Halle der Schande

Stehen am Pranger der US-Wirtschaftsuniversität Yale School of Management: Peter Theiss und Giuseppe Nardi, Geschäftsführer des Homburger Unternehmens Dr.-Theis-Naturwaren. Foto: Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Homburg Erst war es nur Globus. Doch mittlerweile führt eine Elite-Universität in den USA schon die zweite Firma aus dem Saarland auf unrühmlichen Listen: Jetzt steht auch Dr.-Theiss-Naturwaren in dieser „Hall of Shame“, der Halle der Schande. Die Betriebe sind wegen ihrer wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland in der Kritik.