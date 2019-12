Gymnasium stellte sich vor : Riesiges Interesse am Johanneum

Wie bringt man eine saure Gurke zum Leuchten? Das bekamen Besucher beim Tag der offenen Tür am Johanneum gezeigt. Das schaute sich auch Schulleiter Oliver Schales an (Zweiter von links). Foto: Sebastian Dingler

Homburg Von Experimenten in der Biologie und der Physik, jeder Menge Infos zur Schule über das Basteln von Weihnachtsdeko bis zu einem Film über eine spektakuläre Aktion der Science-AG: Beim Tag der offenen Tür im Homburger Gymnasium Johanneum wurde viel geboten.

„Wir waren überrascht, wie viele Leute da waren“, sagte Schulleiter Oliver Schales am Ende des Tags der offenen Tür des Johanneum. 250 Tütchen mit Infomaterial seien vorbereitet worden, man habe dann sogar nachlegen müssen. Die Leute seien teilweise von weither gekommen, viele Eltern hätten selbst bereits das Johanneum besucht, so Schales.

Zunächst wurde den Besuchern das neue Farbkonzept des Gymnasiums in einer Präsentation vorgestellt. In der Aula sind bestimmte Flächen in Farben angestrichen worden, die verschiedene Farbwelten des Johanneum darstellen. „Das kann man durchaus auch politisch verstehen, nämlich dass wir eine vielfältige Schule sind“, sagte Schales dazu. Die Lichtshow sollte zudem zeigen, was an Digitalisierung an der Schule schon möglich ist.