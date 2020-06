Einöd/Zweibrücken Die Stadt Homburg erläutert, warum der Wanderweg durch die Guldenschlucht seit 2017 noch nicht wieder passierbar gemacht wurde. Nun drohen hier Bäume umzustürzen, und man ist unsicher, aus welchem Topf man Maßnahmen bezahlen soll.

Warum ist die seit Ende 2017 auf saarländischer Seite gesperrte Guldenschlucht zwischen Einöd und Zweibrücken immer noch unpassierbar? Nachdem der Einöder Ortsrat sich in seiner Sitzung vergangene Woche vergeblich eine Antwort in dieser Frage erhoffte (wir berichteten), hat die Homburger Stadtverwaltung auf unsere Anfrage nun den Hintergrund beleuchtet.

Eine interessante Info liefert die Stadtpressestelle auch auf die im Ortsrat Einöd aufgeworfene Frage, ob der Weg durch das Gelände des Rosenhofs privat oder öffentlich sei. Stadtsprecher Jürgen Kruthoff: „Der Weg zum Rosenhof ist privat, die Wegeverlängerung/ -fortführung liegt in Zweibrücken. Es gibt wohl auch ein Durchgangsverbotsschild am Hofgut.“ Heißt: Der Rosenhof könnte den Weg für Wanderer sperren.

Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn nun habe Bauamtsleiter Michael Banowitz sich die gesperrte Wegstrecke angesehen, vergangenen Freitag ist er sie mit Dieter Dorda, dem Leiter der Abteilung Umwelt und Grünflächen abgegangen. Ergebnis: Alle Fichten dort seien vom Borkenkäfer befallen, sehr viele sogar schon rindenfrei und das so nah der Guldenschlucht-Wegstrecke, dass sie darauf fallen könnten. „Somit besteht eine akute Gefahr, vor Öffnen der Guldenschlucht muss also die Verkehrssicherung, gegebenenfalls durch Fällung von Bäumen, geklärt werden“, so Kruthoff.