Eigenheim im Saarland Wegen Mangel an Baugrundstücken – für Neubau-Interessierte gibt es nur eine Möglichkeit

Was noch geht, sind mal hier und mal da ein paar Grundstücke, die ein bereits vorhandenes Neubaugebiet abrunden und noch bebaut werden dürfen, wie kürzlich am Gedünner in Schwarzenbach. Um so einen Bauplatz zu ergattern, gibt es lange Wartelisten. Oder man kauft sich ein altes Haus, reißt es ab und baut dafür an derselben Stelle ein neues – auch das kommt inzwischen häufiger vor.