Kommentar : Grundschulen in Homburg noch ohne Luftfilter: Warum denn erst jetzt?

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Meinung Homburg Man muss sich schon ziemlich zusammennehmen, um da nicht in den Tisch zu beißen. Es ist November, die Kinder sitzen in ihren Klassenzimmern, Corona ist noch deutlich da. Soweit so erwartbar.

Doch Luftfilter oder andere Luftreinigungsanlagen gibt‘s in Homburgs Grundschulen nicht. Die Kinder frieren, die Eltern kaufen Fleecejacken und in der Stadtverwaltung wird darüber diskutiert, welche Anlage zu welchem Preis und über welches Fördergeld denn jetzt angeschafft werden soll. Und weil’s zu viele Fragen gibt, vertagt man sich erst einmal – in den Dezember. Nicht zu vergessen: Es ist der zweite Coronawinter, die Entwicklung ist weder überraschend noch neu.

Und auch wenn es gut ist, dass kritisch auf Kosten geschaut wird, dass man hinterfragt und nach der besten Lösung sucht, stellt sich schon die Frage: Warum denn erst jetzt? Trotz allen Ärgers, man sollte gar nicht auf die Idee kommen, erst einmal auszudiskutieren, wer denn nun die Schuld an den Verzögerungen trägt.