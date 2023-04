Andere Konzepte anstatt weiterer Container Schulen einmal neu denken

Er hat kaum eine andere Wahl. Seinen Stoßseufzer in der Stadtratssitzung, er würde lieber die alten Standorte, die vor Jahren geschlossen worden waren, ertüchtigen, relativierte er direkt selbst. Erstens könne die Stadt nicht selbst darüber entscheiden, neue Schulen zu eröffnen. Zweitens reichen Räume allein ja auch wieder nicht – man braucht Lehrerinnen und Lehrer, die bekommt man zurzeit genauso schlecht wie Personal für die Nachbetreuungen. Die Stadt muss also notgedrungen in den sauren Apfel beißen. Und sich überlegen, wo und wie sie in der Containerzeit an den Gebäuden selbst an- und ausbaut. Das ist nicht nur finanziell eine Herausforderung.