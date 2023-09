Entsorgung in Homburg Grünschnittplatz kann in Beeden bleiben

Nun soll Homburg also doch einen festen zentralen Grünschnittplatz an der Neuen Industriestraße in Beeden bekommen – jedenfalls so lange die Umgehungsstraße B 423-neu nicht gebaut wird. Das geht aus Unterlagen der aktuellen Sitzung des Vergabeausschusses hervor. Der hat, wie die Stadt auf Anfrage bestätigt, beschlossen, dass ein Verfahren zur Vergabe von Planung und Bau des Platzes eingeleitet wird und es somit letztlich zur Genehmigung von dessen Betrieb auf dem stadteigenen Gelände des ehemaligen Busparkplatzes kommt. Damit geht wohl eine Hängepartie zu Ende. Denn lange war unklar, wo dieser Platz seine Heimat finden soll.