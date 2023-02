Vor dem Start in den Frühling : Grünschnittplätze in Homburg öffnen am Samstag

Die Stadt Homburg ermöglicht ab kommenden Samstag den Bürgerinnen und Bürgern wieder, ihren Grünschnitt abzugeben. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Auch wenn es die zum Teil eisigen Temperaturen derzeit nicht glauben machen wollen, der Frühling steht unmittelbar in den Startlöchern. Damit beginnen allmählich auch wieder die Arbeiten im eigenen Garten.

Sträucher und Bäume werden zurückgeschnitten, Rasen vertikutiert. Und damit fällt auch wieder eine Menge Grünschnitt an.

Ab kommenden Samstag, 4. März, kann im Stadtgebiet Homburg wieder Grünschnitt abgegeben werden. An den Öffnungszeiten und Standorten habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nichts geändert, teilt die Stadtverwaltung mit. So haben die Containerannahmen in Kirrberg, Jägersburg und Einöd samstags von 9 bis 15 Uhr, die Firma Jakoby im Erbacher Osten ebenfalls samstags von 9 bis 15 Uhr und zusätzlich freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Der Grünschnittplatz in der Neuen Industriestraße ist montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 15.30 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am Wertstoffzentrum Homburg am Zunderbaum kann zu den bekannten Öffnungszeiten Grünschnitt in kleinen Mengen (bis zu drei Säcke) abgegeben werden.

An allen genannten Stellen ist zur Abgabe des Schnittguts eine Grüngutkarte notwendig, die entweder an der Info im Rathaus, in der Tourist-Info in der Talstraße oder auch online (www.homburg.de, Rubrik: Rathaus, Abfall und Entsorgung, Grünschnitt) erworben werden kann. Am Wertstoffhof ist auch Barzahlung (ein Euro pro Sack) möglich.

Die Grünschnittannahmestellen stehen nur Bürgerinnen und Bürgern der Kreisstadt Homburg zur Verfügung. Dies gilt auch für den Grünschnittcontainer auf dem Wertstoffzentrum Homburg. Jeder Bürger habe die Möglichkeit, mit dem Kauf einer Grüngut-Flatrate-Karte Grünschnitt in unbegrenzter Menge anzuliefern. Werden Grüngut-Flatrate-Karten an Unbefugte zur Nutzung weitergegeben, behält sich die Stadt jedoch rechtliche Schritte vor, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit Gärtnerarbeiten beauftragte Firmen können Grünschnitt nur unter Vorlage der Grünschnittkarte des Auftraggebers (Eigentümer des Grundstücks) und dem ausgefüllten Formular „Grünschnitt-Herkunftsnachweis“ bei den Anlieferstellen abgeben. Auch bei Gärtnerbetrieben und Hausmeisterservices ist ein Anliefern auf die eigene Karte nicht möglich. Die Flatrate-Karte des Kunden und der Herkunftsnachweis sind zwingend notwendig.