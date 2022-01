Entsorgung in Homburg : Grünschnittkarte online buchen

Homburg Um die Grünschnittsammelplätze im Homburger Stadtgebiet auch in diesem Jahr nutzen zu können, ist der Erwerb einer neuen Grünschnittkarte notwendig. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Der Preis für die Karte beträgt wie in den Vorjahren 25 Euro und ist für das Kalenderjahr 2022 gültig.

Die Karten können an den bekannten Verkaufsstellen – in der Tourist-Info in der Talstraße und an der Information im Rathaus – erworben werden. Die neuen Zugangsregelungen für das Rathaus und die städtischen Außenstellen, die ab kommenden Montag, 31. Januar, unter anderem die 3G-Regelung für das Rathaus und die Tourist-Info vorsehen, gelten auch für den Erwerb der Grüngutkarten. Allerdings ist eine Terminvereinbarung für den Kauf der Grundgutkarten nicht erforderlich. Auch für den Kauf von Müllsäcken ist eine vorherige Terminvereinbarung nicht notwendig, teilt die Stadtpressestelle weiter mit.