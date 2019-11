Container-Plätze schließen, Wertstoffzentrum geöffnet : Grünschnitt macht Winterpause

Homburg Aufgrund der erfahrungsgemäß geringen Anlieferungsmengen in den Wintermonaten werden die Grünschnittannahmestellen in den Ortsteilen Jägersburg, Kirrberg, Beeden und Einöd am Samstag, 14. Dezember, letztmalig für dieses Jahr geöffnet sein, teilt die Stadt mit.

