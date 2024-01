Finanznot „Armutszeugnis für den Tierschutz“ – Grüne und Linke fordern Unterstützung für Homburger Tierheim

Seit dem 1. Januar nimmt das Ria-Nickel-Tierheim in Homburg keine Fundtiere mehr auf. Außer in Homburg müssen die nun in den jeweiligen Rathäusern beim Ordnungsamt abgegeben werden. Hintergrund sind finanzielle Probleme der Tierschützer und die Forderung nach einer besseren Ausstattung. Der Hilferuf zieht nun auch politische Kreise. Die Linken Saarpfalz und die Saarpfalz-Grünen sehen dringenden Handlungsbedarf bei diesen Kosten.