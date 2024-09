Grüne fordern: Land soll Fläche zurückkaufen Grüne fordern Aus für Fiege-Ansiedlung am Zunderbaum

Auch der Umstand, dass die Ansiedlung fast nur Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor biete, könne den Verlust des wertvollen Biotops kaum aufwiegen, so die Grünen weiter. Zumal es in Homburg bereits fünf Logistikdienstleister gebe. Aus all diesen Gründen appelliere der grüne Landesverband eindringlich an Fiege, für ihr Vorhaben ein geeigneteres Gelände auszuwählen, zum Beispiel durch die Nutzung des leerstehenden Logistikzentrums von Amazon in Zweibrücken, das direkten Autobahnanschluss habe. „Brownfield-Lösungen auf aufgegebenen Industriestandorten sind immer besser als der bequeme Weg, ohne viel Planungsaufwand wertvolle Naturlandschaften oder Wald zu zerstören“, ergänzt Katrin Lauer, Co-Vorsitzende der Homburger Grünen in der Mitteilung.