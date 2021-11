Angebot im Saarpfalz-Kreis : Großer Andrang bei Impfaktion

Homburg Ab diesem Montag laufen weitere Angebote des Saarpfalz-Kreises.

Großer Andrang herrschte am Samstagmorgen beim Impfangebot des Saarpfalz-Kreises an der Homburger Hohenburgschule. Schon deutlich vor dem offiziellen Start um zehn Uhr hatte sich vor dem Impfraum eine lange Menschenschlange gebildet. Der Einsatz an der Hohenburgschule war dabei Teil einer ganzen Reihe von mobilen Impfangeboten im Saarpfalz-Kreis: in St. Ingbert von Montag, 15. November, bis Mittwoch, 17. November, jeweils von 10 bis 15 Uhr bei Kaufland im Grubenweg. Am Donnerstag, 18. November, und Freitag, 19. November, auch jeweils von 10 bis 15 Uhr im Ratskeller, Am Markt. Ebenfalls im Ratskeller am Markt gibt es am Samstag, 20. November, von 8 bis 13 Uhr, eine Impfmöglichkeit. In Gersheim steht das mobile Impfteam von Montag, 22. November, bis Mittwoch, 24. November, jeweils von 10 bis 15 Uhr, im ehemaligen Sportheim in der Schulstraße. Und in Mandelbachtal gibt es von Donnerstag, 25. November, bis Samstag, 27. November, jeweils von 10 bis 15 Uhr, bei Edeka Schuck in der Großen Heide ein Impfangebot.