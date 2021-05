Polizei fahndet nach Täter : Großeinsatz in Homburg: Vater schießt auf seinen Sohn

Großeinsatz in Homburg: Vater schießt auf seinen Sohn

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht in der Ausfahrt einer Garage (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Exklusiv Homburg Die Polizei fahndet nach einem 51-jährigen Mann, der in Homburg-Beeden auf seinen Sohn geschossen hat. Der Sohn musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei der SZ mitteilte, hat es am Montag, 10. Mai, gegen 17.30 Uhr eine Schießerei in einer Wohnung in Homburg-Beeden gegegeben. Nachbarn hatten der Polizei Schüsse gemeldet. Ein 51-jähriger Mann hat dabei seinen Sohn (26) angeschossen und ist flüchtig.