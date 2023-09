Aktionstag in Homburg Das Thema Gesundheit bewegt die Leute

Das große Thema Gesundheit ist nicht erst seit der Corona-Pandemie eines, dem sich die Stadt Homburg durchaus intensiv widmet. Als Teil des landesweiten Netzwerks „Das Saarland lebt gesund“ findet bereits seit 2016 auf dem Christian-Weber-Platz der Aktionstag „Homburg lebt gesund“ statt. So präsentierten am Samstag 27 Aussteller in der Homburger Innenstadt ihre ganz unterschiedlichen Angebote rund um das Thema Gesundheit, Prävention, Wohlfühlen – und das in einem Mix aus Zusehen, Zuhören und Mitmachen. Zusätzlich gab es auch wieder ein Bühnenprogramm mit zahlreichen Auftritten.