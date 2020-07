In Bexbach wieder eingefangen : Polizei findet entlaufene Schildkröte

Eine solche griechische Landschildkröte wurde in Bexbach von der Polizei eingesammelt. Foto: dpa-tmn/Jens Schierenbeck

Bexbach Eine entlaufene Schildkröte hat am Sonntag, 26. Juli, für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 15.30 Uhr sei die Polizeiinspektion Homburg darüber informiert worden, dass in der Oberbexbacher Straße in Bexbach eine Schildkröte gesehen wurde.